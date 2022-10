Serie C: volano Gubbio, Entella e Cesena. Crotone ancora al top

ROMA - Il Crotone (girone C) compie il blitz esterno, spazzando via la Turris per (4-2), rispondendo alla vittoria di ieri del Catanzaro capolista, tornando così a -3 in classifica. Nel girone B vittorie casalinghe per Gubbio ed Entella contro Imolese ed Ancona che valgono il primato, in attesa della gara di domani sera della Reggiana sul campo della Carrarese . Sorride anche il Cesena che sgambetta (2-1) il Fiorenzuola . Nel raggruppamento A ancora al top il Lecco capolista, che regola (2-0) l' Arzignano , colpi esterni di Novara e Feralpisalò rispettivamente a Padova e Pordenone . Ancora ko la Triestina , che viene superata in casa dalla Juve Next Gen . Ok il Vicenza vittorioso sul campo del Sangiuliano .

Girone A

Il Lecco vince 2-0 contro l'Arzignano Valchiampo: decidono le reti di Pinzauti e Battistini. Successo di misura della Pro Patria sulla Virtus Verona: Stanzani match-winner. La Triestina cade contro la Juventus Next Gen in gol con Compagnon. Il Mantova vince di rimonta contro la Pergolettese: De Francesco e Mensah ribaltano la rete di Iori. Il Novara manda ko il Padova in trasferta: Ceravolo replica a Galuppini ma Rocca allo scadere regala tre punti alla squadra di Cevoli. D'Orazio lancia il Feralpisalò contro il Pordenone, la Pro Vercelli perde in casa con la Pro Sesto (Comi pareggia l'iniziale vantaggio di Bruschi, poi decide Gerbi). Pareggio a reti bianche tra Renate e Albinoleffe. Il Vicenza stende il Sangiuliano City con Dalmonte in pieno recupero. Il Trento pareggia in casa 2-2 con il Piacenza: per i padroni di casa in gol Saporetti e Brighenti, di Rossetti e Persia le reti degli ospiti.

Trento-Piacenza 2-2

Arzignano-Lecco 0-2

Pro Patria-Virtus Verona 1-0

Pro Vercelli-Pro Sesto 1-2

Juventus Next Gen-Triestina 1-0

Mantova-Pergolettese 2-1

Padova-Novara 1-2

Pordenone-Feralpisalò 0-1

Renate-Albinoleffe 0-0

Sangiuliano-Vicenza 0-1

Girone B

Il Gubbio cala il tris all'Imolese con i gol di Arena, Toscano e Spina. La Recanatese piega in casa il Siena in vantaggio con Paloschi: Ventola e Sbaffo ribaltano la gara. Vittoria di rimonta e sofferta quella della Virtus Entella contro l'Ancona: ospiti in doppio vantaggio con la doppietta di Di Massimo, Merkaj, Tenkorang e Faggioli allo scadere fanno esultare i tifosi di casa. Vis Pesaro e Alessandria non si fanno male (0-0). Finisce in parità anche il derby tra Sassari e Olbia: Ragatzu replica a Scappini. Il Fiorenzuola inciampa ancora: dopo il ko casalingo in infrasettimanale con il Gubbio, la squadra di Tabbiani perde a Cesena 2-1: vantaggio cesenate di Albertini, pari di Mastroianni, poi in pieno recupero Corazza buca la rete e regala i tre punti ai bianconeri. Sorride anche la Lucchese che supera tra le mura amiche il Montevarchi 1-0 grazie al gol di Bruzzaniti. Colpo esterno del Pontedera che supera in rimonta 2-1 il San Donato Tavarnelle grazie alla doppietta di Nicastro. Gol ed emozioni invece tra Rimini e Fermana, che fanno 2-2. Vantaggio ospite con Giandonato, pari riminese di Del Carro, i marchigiani poi sorpassano con Fischnaller, ma Rosso al 92' va in rete e consegna un punto al Rimini.

Gubbio-Imolese 3-0

Recanatese-Siena 2-1

Entella-Ancona 3-2

Vis Pesaro-Alessandria 0-0

Torres-Olbia 1-1

Lucchese-Montevarchi 1-0

San Donato Tav.-Pontedera 1-2

Cesena-Fiorenzuola 2-1

Rimini-Fermana 2-2

Girone C

Nel girone C era in programma Turris-Crotone, finita 4-2 per i calabresi. Vantaggio Turris con Maniero, poi gli ospiti si portano sul 2-1 a fine primo tempo con Kargbo e Guido Gomez. Al 6' della ripresa arriva anche il tris con Tribuzzi, la Turris quindi accorcia con Maniero (doppietta), ma il Crotone al 35' con Chiricò mette il punto esclamativo al match.

Turris-Crotone 2-4