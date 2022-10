Serie C, Potenza: esonerato l'ex Lazio Sebastiano Siviglia

POTENZA - Adesso è ufficiale. Sebastiano Siviglia non è più l'allenatore del Potenza. L'ex giocatore della Lazio alla guida dei rossoblù ha raccolto 9 punti in dieci giornate di campionato nel Girone C di Serie C. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: "Il Potenza Calcio comunica di aver sollevato Sebastiano Siviglia dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società esprime sincera e piena gratitudine a Sebastiano per l’abnegazione e serietà profusa nei confronti del progetto rossoblù e gli formula i migliori auguri per il futuro umano e professionale".