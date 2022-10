Rissa in Lega Pro, allenatore colpito con una focaccia!

ROMA - Ha del clamoroso quanto successo ieri in Lega Pro, precisamente a Montevarchi, dove il Cesena di Mimmo Toscano ha vinto per 3-0. Nel post partita infatti, l'allenatore dei toscani Roberto Malotti ha aggredito il collega accusandolo di aver parlato un po’ troppo con i suoi giocatori durante la partita. Secondo quanto ricostruito da diversi organi di stampa, Malotti gli è passato vicino, scagliando in faccia a Toscano, un pezzo di schiacciatina dura che ha colpito il tecnico del Cesena ad una tempia, provocandogli un taglio con fuoriuscita di sangue. Toscano ha reagito verbalmente con Malotti che ha cercato anche di arrivare al contatto fisico urlandogli: “Ti picchio, prima o poi”. I dirigenti delle due società e i giornalisti presenti hanno poi evitato il peggio, ovvero che ci potesse essere un contatto fisico. Il dirigente accompagnatore del Montevarchi è tornato successivamente in sala stampa per scusarsi, a nome della società e di tutti i tesserati, con Toscano e con il Cesena per quanto accaduto in precedenza.