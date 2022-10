Serie C, volano Crotone e Pescara. L'Avellino stoppa il Catanzaro

ROMA - Nell'undicesima giornata del Girone C di Serie C il Catanzaro viene rimontato sul 2-2 dall 'Avellino ma mantiene la vetta con 28 punti. Il Crotone vince di misura sul Picerno e si porta a un punto dalla capolista. Segue il Pescara a due punti vittorioso a Castellammare di Stabia. Il Foggia in ripresa vince a Viterbo , bene il Monopoli che stende il Messina (ultimo in classifica con Andria e Picerno ). Ne l Girone A vetta occupata dal Renate (22 punti) che rifila un poker al Feralpisalò . A 20 punti troviamo Lecco (ko interno con il Trento ), Pordenone (5-1 alla Pergolettese ) e Novara (1-0 al Sangiuliano City ). La Juventus Next Gen pareggia 1-1 con l 'Albinoleffe, il Vicenza cade in casa con la Pro Vercelli.

Girone A

La Juventus Next Gen pareggia 1-1 in trasferta contro l'Albinoleffe: Iocolano replica a Cori. Poker Renate al Feralpisalò: Pilati pareggia i conti dopo il vantaggio di Maloti, poi ospiti a valanga con la doppietta di Sorrentino e l'autorete di Benedetti. Il Vicenza cade in casa contro la Pro Vercelli: avanti gli ospiti con Vergara e Calvano, accorcia Ronaldo. Tris di Della Morte, Ferrari fa il 2-3 ma non basta. Il Trento batte il Lecco 2-1 con le reti di Ballarini e Saporetti, Scapuzzi allo scadere dimezza lo svantaggio. In ripresa il Novara che batte in casa il Sangiuliano City 1-0 con gol di Masini. Pokerissimo Pordenone contro la Pergolettese (5-1): per i ramarri in rete Arini (autogol), Candellone, Dubickas, Zammarini e Piscopo. Gol della bandiera di Guiu. Pro Sesto vincente contro la Pro Patria: la doppietta di Bruschi decide il match, Pitou firma il gol degli ospiti. La Triestina batte 2-1 il Mantova: nel primo tempo padroni di casa avanti con Paganini e Ganz, Rodriguez accorcia le distanze nel finale. Pareggio a reti bianche tra Virtus Verona e Arzignano Valchiampo.

Albinoleffe-Juventus Next Gen 1-1

Feralpisalò-Renate 1-4

Vicenza-Pro Vercelli 2-3

Lecco-Trento 1-2

Novara-Sangiuliano 1-0

Pro Sesto-Pro Patria 2-1

Pergolettese-Pordenone 1-5

Triestina-Mantova 2-1

Virtus Verona-Arzignano 0-0

Girone C

Rizzo allo scadere regala tre punti al Giugliano in trasferta a Taranto. Il Latina cade in casa con il Monterosi Tuscia (0-2): decidono le reti di Di Paolantonio e Santarpia. Il Foggia batte la Viterbese 2-1 con i gol di Garattoni e Di Pasquale, non basta il momentaneo pareggio di Marotta per i padroni di casa. Il Catanzaro viene raggiunto dall'Avellino sul 2-2: avanti Iemmello e compagni con le reti di Sounas e Biasci: pareggiano gli irpini con Gambale e Kanoute. Il Cerignola con Malcore e Tascone batte la Turris 2-1 (a segno Maniero per i corallini). Il Crotone vince di misura contro il Picerno: match winner Guido Gomez. Gelbison e Fidelis Andria non si fanno male (0-0). Vittoria importante del Pescara a Castellammare di Stabia: Lescano e Cuppone stendono la Juve Stabia a segno con Maselli. I gol di De Risio e Fella permettono al Monopoli di battere il Messina. Pareggio ricco di gol (2-2) tra Potenza (doppietta Caturano) e Virtus Francavilla (Patierno, Murilo).

Taranto-Giugliano 0-1

Latina-Monterosi 0-2

Viterbese-Foggia 1-2

Audace Cerignola-Turris 2-1

Crotone-Picerno 1-0

Gelbison-Fidelis Andria 0-0

Monopoli-Messina 2-0

Potenza-Virtus Francavilla 2-2

Juve Stabia-Pescara 1-2

Avellino-Catanzaro 2-2