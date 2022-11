TORINO - La Juventus Next Gen ha annunciato, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, che "Andrea Bonetti rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2025". Il precedente accordo del centrocampista classe 2003 sarebbe scaduto nel 2023. Inizialmente impiegato come attaccante nelle varie squadre del vivaio bianconero, con il tempo Bonetti ha arretrato il proprio baricentro di gioco sulla linea dei centrocampisti.