Clamoroso in serie C, segna Lewandowski da centrocampo: è un portiere

MESSINA - Un gol di Lewandowski? Quanti ne abbiamo visti, sentiti o raccontati, ma questo è decisamente differente da tutti gli altri. Perché il protagonista della marcatura stavolta non è l'attaccante del Barcellona Robert: si tratta di Michal Lewandowski, che però a differenza del connazionale non è certo una punta di ruolo. Nella vita calcistica Michal Lewandowski si dedica più a evitare i gol che a farli o farli fare, visto che il suo ruolo è il portiere. Strano sì, ma fin qui non sembra clamoroso: quanti portieri hanno segnato un gol in un assedio finale trovando un tocco sottomisura, da Brignoli, passando per Taibi, fino ad arrivare a Rampulla per citare solo i più noti. E' proprio qui che i connotati dell'episodio diventano quelli di un fatto davvero unico: niente assedio finale per rimontare, visto che il gol è arrivato al 33' della prima frazione di gioco, con il Messina già avanti di un gol grazie a Fazzi. E anche la dinamica è tutt'altro che scontata, visto che Lewandowski ha insaccato il pallone non solo da calcio di punizione, ma il portiere del Messina l'ha calciato dalla propria metà campo anzi, a dirla tutta, pochi metri fuori dalla propria area, sfruttando l'indecisione del collega del Monterosi Alia: un colpo decisamente inusuale anche per i bomber più consumati, riuscito al portiere del Messina: e anche il profilo Twitter dei peloritani, come il portiere del Monterosi, è stato colto in contropiede: "Non abbiamo la grafica perché ha segnato il nostro portiere Lewandowskiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!".