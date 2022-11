Serie C, il Catanzaro stende il Crotone. Ok il Pescara che piega la Gelbison

ROMA - Il Catanzaro vola e supera anche il Crotone (2-0), ma tra le inseguitrici, il Pescara non molla e si porta a (-3) dalla vetta superando all'Adriatico la Gelbison per (2-1). Nel girone A, il Pordenone travolge (5-0) il Lecco e vola in testa alla classifica, dove c'è pure il Renate , che non va oltre lo (0-0) casalingo contro la Pergolettese . Bene anche la Feralpisalò che compie il blitz al Menti di Vicenza (0-1), mentre rallenta ancora il Padova , fermato sul (2-2) casalingo dall' Arzignano . Nel girone B, ok l' Olbia , che espugna Imola (1-0).

Girone A

Trento e Pro Sesto non si fanno male (1-1): a Saporetti risponde Capelli. La Juventus Next Gen batte il Novara 2-1: in vantaggio con Rafia, i bianconeri subiscono il pareggio di Marginean all'8' della ripresa. Dopo tre minuti Barrenechea segna e regala tre punti alla Juve. Sangiuliano City e Virtus Verona si divisono la posta in palio: Qeros risponde a Zarpellon. Altro pareggio, stavolta a reti bianche, tra Renate e Pergolettese. La Triestina cade con la Pro Patria con il duo Stanzani-Piu, inutile il gol allo scadere di Simone Ganz. Colpo della Feralpisalò che espugna Vicenza (1-0) grazie a Balestrero nella ripresa. Vittoria esterna anche per il Piacenza che sgambetta il Mantova al Martelli per (2-1): apre Gonzi, pareggia De Francesco ma poi un autogol di Gerbaudo consegna i tre punti ai piacentini. Pareggio con tante reti (2-2) tra Padova e Arzignano, mentre dilaga il Pordenone che schianta il Lecco (5-0).

Trento-Pro Sesto 1-1

Pro Patria-Triestina 2-1

Juventus Next Gen-Novara 2-1

Renate-Pergolettese 0-0

Sangiuliano-Virtus Verona 1-1

Vicenza-Feralpisalò 0-1

Mantova-Piacenza 1-2

Padova-Arzignano 2-2

Pordenone-Lecco 5-0

Girone B

Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato l'Olbia torna alla vittoria: 1-0 all'Imolese con gol di Contini nella ripresa.

Imolese-Olbia 0-1

Girone C

Il Messina si regala una vittoria importante contro il Monterosi (3-2). I gol tutti nel primo tempo: Fazzi, Lewandowski e Grillo per i siciliani, doppietta di Lipani per i laziali. Il Taranto, in gol con Labriola, perde con il Picerno: le reti per i padroni di casa di Reginaldo ed Esposito. Lo scontro al vertice lo vince il Catanzaro: Iemmello e Curcio stendono il Crotone. Pareggio (1-1) tra Andria e Monopoli: Bolsius pareggia il gol ospite di Falbo. Vittoria esterna per la Juve Stabia: l'autogol di Gomez condanna il Giugliano. Il Pescara vince nel finale contro la Gelbison: Cancellotti e Kolaj segnano per i biancazzurri, Kyeremateng accorcia all'ultimo minuto di recupero ma non basta. Pareggio ricco di gol tra Turris e Latina (2-2): Maniero e Leonetti in gol per i padroni di casa, di Carletti e Di Livio le reti dei nerazzurri. Tanto divertimento anche in Viterbese-Potenza 3-3: Marotta, Volpicelli e Mungo a segno per i laziali; Girasole, Emmausso e Caturano le firme degli ospiti. Pari e patta tra Virtus Francavilla e Audace Cerignola (1-1): apre Tascone, pareggia Perez.

Messina-Monterosi 3-2

Pescara-Gelbison 2-1

Giugliano-Juve Stabia 0-1

Picerno-Taranto 2-1

Fidelis Andria-Monopoli 1-1

Turris-Latina 2-2

Catanzaro-Crotone 2-0

Viterbese-Potenza 3-3

Virtus Francavilla-Audace Cerignola 1-1