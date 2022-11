MONOPOLI - Importante rinnovo nel reparto offensivo del Monopoli. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club biancoverde annuncia "di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale del calciatore Ernesto Starita fino al 30 giugno 2024. L’attaccante biancoverde, alla sua terza stagione con la maglia del gabbiano, ha totalizzato 91 presenze e 21 reti". Nel campionato in corso Starita ha messo a segno 3 reti in 11 presenze (7 da titolare).