Serie C, il Pordenone vola e allunga in classifica. Ok Modesto col Vicenza

ROMA - Nel girone A della serie C, il Pordenone allunga sul Renate dopo il tris in casa del Piacenza . La squadra di Di Carlo travolge infatti i piacentini grazie alle reti di Bassoli , Dubickas e un autogol di Masetti . Buono l'esordio di Modesto sulla panchina del Vicenza , ok la Juve Next Gen che si aggiudica il derby piemontese contro la Pro Vercelli . Delude ancora il Padova , superato (2-0) dalla Pro Sesto .

Girone A

Vola sempre più in alto il Pordenone, che in esterna ne rifila tre al Piacenza, allungando a (+2) sul Renate che non va oltre l'1-1 sul campo della Triestina. Pareggiano Albinoleffe e Sangiuliano City: per gli ospiti segna Cogliati che replica al vantaggio firmato da Ali Zoma. Successo di misura in trasferta per il Mantova contro l'Arzignano Valchiampo: decide Pierobon. La Juventus Next Gen piega la Pro Vercelli 1-0 con la rete di Poli. Tre punti anche per la Pergolettese: Bariti e Andreoli stendono il Trento 2-1, a segno con Bocalon. Momentaccio per il Padova che cade con la Pro Sesto: gol di Sala e Gerbi. Buona la prima per Modesto sulla panchina del Vicenza, dopo il 2-1 sul campo della Virtus Verona. Ok il Novara, di misura (1-0) sulla Pro Patria grazie alla rete di Marginean.

Albinoleffe-Sangiuliano City 1-1

Arzignano Valchiampo-Mantova 0-1

Juventus Next Gen-Pro Vercelli 1-0

Pergolettese-Trento 2-1

Pro Sesto-Padova 2-0

Triestina-Renate 1-1

Feralpisalò-Lecco 0-0

Novara-Aurora Pro Patria 1-0

Piacenza-Pordenone 0-3

Virtus Verona-Vicenza 1-2