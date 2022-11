Vis Pesaro, ufficiale: risoluzione del contratto con Gucci

PESARO - Con una nota sui propri canali ufficiali, la Vis Pesaro ha annunciato la risoluzione del contratto con l'attaccante Niccolò Gucci . L'ormai ex biancorosso approda all' Arezzo in serie D.

La nota della Vis Pesaro

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Niccolò Gucci per la risoluzione del contratto che lo legava alla società biancorossa. A Niccolò va il ringraziamento per questo anno e mezzo insieme e un in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera calcistica".