Serie C, la Reggiana batte il Rimini e resta in vetta

Girone B

Vince ancora la Reggiana che al Mapei Stadium Città del Tricolore, supera il Rimini (2-0) e resta in testa al girone a quota 30, davanti al Gubbio (29) che con una rete di Mbakogu piega (1-0) il San Donato Tavarnelle. Insieme ai rossoblù c'è la Virtus Entella, che al Comunale di Chiavari, ha la meglio sulla Vis Pesaro (2-1) grazie alle marcature di Tenkorang e Zamparo. Subito sotto c'è il Cesena che torna da Olbia con tre punti, dopo l'1-0 firmato Saber. Rallenta invece l'Ancona, che al Del Conero non va oltre l'1-1 contro la Torres. Scappini porta avanti i sardi, ma Spagnoli rimette tutto in equilibrio. Un segno X invece quello tra Siena e Carrarese (0-0), stesso risultato per il Fiorenzuola contro l'Alessandria. Il Montevarchi fa 1-1 contro la Recanatese: Sbaffo risponde a Jallow. Rallenta ancora la Lucchese, che cade in casa della Fermana che raccoglie i tre punti grazie alla rete di Misuraca nella prima frazione. Il Pontedera vince in casa dell'Imolese 2-1: Aurelio e Perretta a segno per gli ospiti, i locali accorciano con De Feo.

Ancona-Torres 1-1

Montevarchi-Recanatese 1-1

Olbia-Cesena 0-1

Fiorenzuola-Alessandria 0-0

Reggiana-Rimini 2-0

Gubbio-San Donato Tavarnelle 1-0

Fermana-Lucchese 1-0

Imolese-Pontedera 1-2

Siena-Carrarese 0-0

Virtus Entella-Vis Pesaro 2-1