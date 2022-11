Serie C, il Catanzaro batte anche il Pescara. Il Crotone vince ed è secondo

ROMA - Nella quindicesima giornata del Girone C il Catanzaro piega 3-0 il Pescara e allunga in vetta a +6 proprio sugli abruzzesi. Il Crotone vince 1-0 contro il Latina e sale al secondo posto, a -4 dalla capolista. Poker Avellino sul Taranto , giù il Messina battuto dalla Turris . Il Foggia pareggia 1-1 con il Monterosi . Nel Girone A la capolista Pordenone fa solo 2-2 con il Pro Sesto . Vincono Renate, Lecco e Feralpisalò , seconde a -3 dal Pordenone . La Juventus Next Gen pareggia 2-2 con il Mantova all'Allianz Stadium.

Girone A

Il Pordenone non va oltre il (2-2) casalingo contro la Pro Sesto e consente al Lecco, vittorioso sul campo della Triestina (2-1) di accorciare a (-3). Il Novara dopo il ko del turno scorso, muove la classifica e si prende un punto contro il Piacenza: vantaggio biancorosso con Nava, pareggio piemontese con Bortolussi. Terzo risultato utile di fila per il Mantova, che nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino, fa (2-2) contro la Juventus Next Gen. Vantaggio lombardo con Matteucci, pareggio bianconero di Iocolano, sorpasso ospite ad opera di Yeboah con il definitivo pari che è una autorete di Gerbaudo. Dopo quasi un mese, sorride la Pro Vercelli che in casa supera il Sangiuliano (2-1) con le reti di Comi e Perrotta. Successo in trasferta per la Pro Patria: battuto l'Albinoleffe grazie alla rete di Castelli. Baldassin fa volare il Renate: Padova ko. Al Feralpisalò basta la rete di Zennaro per avere la meglio sul Trento.

Pro Vercelli-Sangiuliano 2-1

Juventus Next Gen-Mantova 2-2

Novara-Piacenza 1-1

Pro Sesto-Pordenone 2-2

Pergolettese-Virtus Verona 0-2

Triestina-Lecco 1-2

Albinoleffe-Pro Patria 0-1

Feralpisalò-Trento 1-0

Padova-Renate 0-1

Girone C

Il Catanzaro è sempre più padrone del girone C di serie C, dopo il colpo nello scontro diretto in casa del Pescara. All'Adriatico i calabresi infatti, battono con un netto 3-0 gli abruzzesi, grazie alla doppietta di Martinelli e al gol di Mario Situm, aumentando il proprio vantaggio sul Delfino a (+6). La squadra di Colombo viene così scavalcata dal Crotone che si impone di misura (1-0) in casa contro il Latina. Termina 1-1, invece, la sfida tra Monterosi e Foggia: il gol di Giuseppe Nicolao risponde all’iniziale vantaggio firmato da Damiano Cancellieri. Cade il Giugliano sul campo della Fidelis Andria (2-0), dopo due successi consecutivi, mentre torna alla vittoria l'Avellino, che travolge (4-0) il Taranto con i gol di Trotta (doppietta), Casarini e Murano. Risultato ad occhiali invece, tra Gelbison e Picerno. Il Monopoli batte nel finale la Virtus Francavilla: decide Falbo. Pareggio a reti bianche tra Juve Stabia e Potenza.

Audace Cerignola-Viterbese 2-0

Messina-Turris 0-1

Crotone-Latina 1-0

Pescara-Catanzaro 0-3

Gelbison-Picerno 0-0

Monterosi-Foggia 1-1

Fidelis Andria-Giugliano 2-0

Avellino-Taranto 4-0

Monopoli-Virtus Francavilla 1-0

Juve Stabia-Potenza 0-0