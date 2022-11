Serie C, la Reggiana vince di rigore e mantiene la vetta. Poker Gubbio, Cesena ko

ROMA - La Reggiana mantiene la vetta del Girone B di Serie C grazie a una rete nel finale su calcio di rigore di Pellegrini che vale il successo in casa della Recanatese e che, in classifica, vale il mantenimento del +1 sulla seconda in classifica Gubbio vittoriosa per 4-0 sul campo della Vis Pesaro. Rallenta l'Entella, ko in casa del Pontedera , ora terza raggiunta dalla Carrarese .

Girone B

L'Alessandria si fa recuperare dall'Olbia (1-1): Ragatzu replica a Gazoul: nessuna delle due contendenti riesce a ritrovare la vittoria. La Carrarese batte 2-0 l'Ancona: tutto nella seconda frazione di gioco con la reti di Energe e Pelagatti. Il Pontedera batte l'Entella 2-1: Catanese e Benedetti firmano le reti toscane, Zamparo firma il momentaneo 1-1 e nel finale calcia sulla traversa il rigore del potenziale 2-2: il Pontedera si porta a quota 27 punti in classifica mentre l'Entella resta a 29 e viene raggiunta dalla Carrarese al terzo posto. Successo esterno del Fiorenzuola che raccoglie i tre punti sul campo della Torres grazie alla rete di Mastroianni nella ripresa: Fiorenzuola a 28, Torres ferma a 17. Vittoria del Rimini per 3-1 sull'Imolese: tripletta per Santini, momentaneo pari degli ospiti firmata da Zagnoni. Poker esterno del Gubbio che vince 4-0 in casa della Vis Pesaro: Morelli apre le marcature, seguito da Vazquez, Mbakogu e Spina. La Lucchese batte di misura il Cesena: decide la rete di Franco nella ripresa. Vittoria di rigore nel finale per la Reggiana che grazie al penalty trasformato da Pellegrini all'88' batte la Recanatese e mantiene il comando della classifica, respingendo l'assalto del Gubbio. Il San Donato Tavarnelle supera 3-1 il Montevarchi: Ubaldi, Russo e Noccioli i marcatori locali, ospite in rete per il momentaneo 1-1 con Jallow. Ricca di colpi di scena Siena-Fermana: 5 gol totali 4 dei quali concentrati negli ultimi minuti. Nella prima frazione, avanti gli ospiti con Giandonato, la Fermana raddoppia al 73' con Spedalieri. Qui parte la reazione del Siena che trova il pari con Belloni e Frediano, ma allo scadere la rete di Graziano fissa il punteggio sul 3-2 finale in favore degli ospiti.

