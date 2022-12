Serie C, Catanzaro inarrestabile ma il Crotone insegue. Ok l'Avellino

ROMA - Nel girone C di serie C, diciassettesimo risultato utile di fila per il Catanzaro (quindicesimo successo), che travolge al Ceravolo la Virtus Francavilla per (4-1) e rimane in vetta alla classifica a (+6) sul Crotone , vittorioso sul campo del Cerignola per (1-0) in attesa della sfida di domani del Pescara contro il Taranto . Ok l' Avellino che supera in trasferta la Turris (3-1). Nel girone A c'è invece una nuova capolista: il Vicenza di mister Modesto , che inanella il quinto successo consecutivo battendo 2-0 la Pergolettese ; scavalcando così il Pordenone , ko con la Pro Vercelli . Frena la Feralpisalò (solo 0-0 con la Triestina fanalino di coda, mentre torna alla vittoria il Padova che batte il Trento (2-1).

Girone A

Compagnon fa volare la Juventus Next Gen: suo il gol che stende il Sangiuliano City. I bianconeri salgono a quota 26 punti in classifica dopo 17 giornate. La Virtus Verona vince in trasferta con il gol di Manfrin e respira: Albinoleffe ko. Una solida Pro Patria ha la meglio sul Lecco (2-0): a segno Fietta e Stanzani. Il Vicenza di Modesto non conosce sosta: vittoria contro la Pergolettese 2-0 (reti di Ierardi e Dalmonte) e quinto successo di fila in campionato. Il Lane adesso è primo con 32 punti. Il Novara torna a sorridere: 3-1 all'Arzignano. Avanti con Khailoti e Galuppini su rigore, gli ospiti (in dieci per il rosso a Bonetto) accorciano con il penalty trasformato da Parigi nella ripresa. Pablo Gonzalez chiude i conti. Il Padova risorge dopo due sconfitte consecutive vincendo 2-1 contro il Trento: a segno Vasic e Liguori per i patavini, di Saporetti il gol degli ospiti (in dieci per il rosso a Belcastro). Ottimo momento di forma per la Pro Sesto al nono risultato utile consecutivo (7 le vittorie). Basta il gol di D'Amico per battere il Piacenza (rosso a Munari). Arranca la ex capolista Pordenone: la Pro Vercelli vince 2-0 grazie alla doppietta di un super Della Morte. Non se la passa tanto bene neanche il Renate alla seconda sconfitta di fila: il Mantova vince in trasferta 3-1 (reti di Guccione, Paudice e Yeboah, Sorrentino in gol per i padroni di casa). Pareggio a reti bianche al Nereo Rocco tra Triestina e Feralpisalò (0-0).

Juve Next Gen-Sangiuliano 1-0

Albinoleffe-Virtus Verona 0-1

Pro Patria-Lecco 2-0

Pro Vercelli-Pordenone 2-0

Vicenza-Pergolettese 2-0

Novara-Arzignano 3-1

Padova-Trento 2-1

Pro Sesto-Piacenza 1-0

Renate-Mantova 1-3

Triestina-Feralpisalò 0-0

Girone C

Basta il solo gol di Guerra a regalare la vittoria al Picerno in trasferta a Messina. Il ciclone Catanzaro travolge la Virtus Francavilla per 4-1, Iemmello, due volte Bombagi e infine Curcio annientano gli ospiti che trovano una magra consolazione all'87' con Cardoselli. Pari senza reti al Giovanni Morra tra la Gelbison e il Latina. La Nuova Monterosi dopo lo scivolone contro il Picerno si riscatta battendo 2-1 la Viterbese. Per i padroni di casa a segno Tartaglia e Costantino, di Marotta il momentaneo pareggio ospite. Nelle gare delle 19.30, ok il Crotone che espugna Cerignola con un gol di Awua; l'Avellino, che con una doppietta di Tito e un gol di Gambale sbanca il campo della Turris (3-2); il Giugliano che si sbarazza del Foggia per (3-2); il Potenza che regola (2-1) il Monopoli in trasferta e la Juve Stabia che con un timbro di Pandolfi si prende i tre punti ad Andria contro la Fidelis (1-0).

Messina-Picerno 0-1

Gelbison-Latina 0-0

Monterosi-Viterbese 2-1

Catanzaro-Virtus Francavilla 4-1

Audace Cerignola-Crotone 0-1

Giugliano-Foggia 3-2

Monopoli-Potenza 1-2

Fidelis Andia-Juve Stabia 0-1

Turris-Avellino 1-3