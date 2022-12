Lega Pro, l'Integrity Tour in casa della Feralpisalò

I giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale della Feralkpisalò hanno preso parte in modalità online alla tappa 2022/23 dell' Intergrity Tour, iniziativa formativa della Lega Pro, approfondendo i temi legati al fenomeno delle frodi nelle competizioni sportive per la lotta al match fixing con il monitoraggio di Sportradar AG su tutte le gare del campionato professionistico e giovanile. Un approfondimento necessario e prezioso, quello tenuto dai formatori di Lega Pro, Sportradar AG e Aic-Assocalciatori, con testimonianze reali per sottolineare l’importanza del contrasto al fenomeno delle frodi nelle competizioni.

“Informare e formare è importante e lo è ancora di più quando si sviluppano e approfondiscono temi così delicati – ha sottolineato Marco Leali, amministratore delegato del club verdeblù –. I valori della lealtà e i princìpi della correttezza costituiscono da sempre per il nostro club aspetti prioritari. Conoscere i rischi e vigilare significa prevenire e contrastare a monte certi fenomeni. Ringraziamo Lega Pro per averci offerto questa nuova opportunità, che replicheremo senza dubbio anche per il nostro Settore giovanile". “Con l’Integrity Tour si sensibilizzano gli atleti sul tema complesso e difficile come quello delle combine sportive fornendo loro gli strumenti opportuni per affrontarle e combatterle" conclude il segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci.