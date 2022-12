Serie C, solo un punto per il Crotone. Ok Pescara, Feralpisalò e Pro Sesto al comando

ROMA - Nel diciottesimo turno di Serie C cambia la vetta della classifica nel Girone A . Salgono al comando Feralpisalò (4-0 al Novara ) e Pro Sesto (2-1 in trasferta contro la Pergolettese ) con 34 punti. Il Vicenza segue a 33 punti (2-2 con il Pordenone ) con il Lecco , vittorioso 2-1 contro il Padova . Ultime in classifica con 12 punti Piacenza e Triestina . Nel Girone B la Virtus Entella sbanca il campo della Recanatese e si porta a quota 33 punti al quinto posto assieme al Pontedera . Nel Girone C , in attesa del Catanzaro , non ne approfitta il Crotone che viene fermato sull'1-1 in casa dalla Gelbison . I rossoblù di Lerda si portano dunque a -5 dalla capolista Catanzaro . Torna al successo invece il Pescara dopo tre ko consecutivi: 2-1 al Monopoli . Gli abruzzesi salgono a 38 punti a 4 dal Crotone (42 punti). Bene l' Avellino in casa con l' Andria , la Juve Stabia facile sul Messina (3-0) con i siciliani sempre più ultimi con 11 punti.

Girone A

Il Sangiuliano stende la Triestina: decide Fusi nel primo tempo. Vittoria in rimonta per l'Arzignano contro la Juventus Next Gen (2-1). Bianconeri avanti all'inizio del primo tempo con Muharemovic; Barba e Antoniazzi nel finale regalano tre punti ai padroni di casa. Poker Feralpisalò al Novara (4-0) con le firme di Balestrero, Guerra (doppietta) e Bergonzi. Il Padova cade a Lecco. Gli ospiti avevano risposto con l'autorete di Zambataro al gol di Ilari, Giudici firma il 2-1. Pareggio pirotecnico tra Mantova e Pro Vercelli (3-3): per i padroni di casa a segno Della Morte (autogol), Yeboah e Pierobon; Saco e Gatto (doppietta) le firme degli ospiti. Colpo Pro Sesto contro la Pergolettese: la squadra di Andreoletti vince 2-1 con le reti di Gerbi e Gattoni, di Iori l'iniziale vantaggio della Pergo. Basta il gol di Castelli alla Pro Patria per battere in trasferta il Piacenza. Il super Vicenza di Modesto dopo cinque vittorie consecutive frena in casa del Pordenone (2-2). Rolfini risponde a Candellone nel primo tempo; Pirrello riporta avanti i ramarri al 4' della ripresa, Ferrari pareggia i conti al 29'. La Virtus Verona schianta il Renate (3-0): reti di Danti, Fabbro e Juanito Gomez. Vittoria di misura dell'Albinoleffe in casa del Trento che resta terzultimo a 13: decide Manconi nella ripresa.

Girone B

La Virtus Entella torna a vincere e lo fa a Recanati con le firme di Meazzi e Zamparo, di Carpani il momentaneo pareggio dei padroni di casa.

Girone C

Terza vittoria di fila per il Picerno che batte il Francavilla 2-1 e si porta all'ottavo posto. Per i padroni di casa le firme di Abou Diop ed Esposito, Macca accorcia ma non basta. Il Latina torna a sorridere ottenendo una vittoria che mancava da ben otto turni. Riccardi-gol manda ko il Cerignola. Finisce 1-1 la sfida tra Picerno e Giugliano: Gladestony allo scadere pareggia la rete di Gyamfi. Il Taranto respira battendo 1-0 il Monterosi grazie al gol di Tommasini. Finisce in parità la sfida tra Viterbese e Turris: Salvatore Longo risponde a Polidori. Seconda vittoria di fila per l'Avellino di Rastelli che batte di misura la Fidelis Andria con la firma di Gambale. Il Crotone viene stoppato in casa dalla Gelbison (1-1): Fornito manda avanti i lucani, pareggia Chiricò. Vince ancora la Juve Stabia che demolisce in casa il Messina (3-0): Maggioni, Silipo e Ricci firmano il tris delle Vespe. I siciliani sono al quarto ko consecutivo, la panchina di Auteri traballa. Dopo tre sconfitte di fila torna a vincere il Pescara (2-1 al Monopoli): Vergani e Desogus firmano il doppio vantaggio degli abruzzesi, all'87' Vassallo accorcia le distanze per i pugliesi ma non basta.

