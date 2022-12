Serie C, 1-0 all'Imolese: Reggiana sempre in vetta. Ma il Gubbio non molla

ROMA - Diciannovesima giornata che va pian piano agli archivi nei tre gironi di Serie C. Nel Girone A scontro diretto in vetta alla classifica tra Pro Sesto e Feralpisalò si chiude a reti bianche. Entrambe le formazioni mantengono il primato con 35 punti. Anche nel Girone B sono due le grandi duellanti, Reggiana e Gubbio (a -1) che oggi hanno vinto entrambe (rispettivamente con Imolese e Pontedera ) e rimangono quindi a distanze invariate. Un solo match in programma oggi nel Girone C: il Monopoli vince 5-1 in casa della Gelbison .

Girone A

Albinoleffe e Pordenone non si fanno male (1-1): ramarri avanti con l'autorete di Milesi, pareggia i conti Borghini in pieno recupero. Terza vittoria di fila della Pro Patria che batte anche il Sangiuliano City (2-1): Boffelli e Citterio regalano i tre punti ai padroni di casa, momentaneo pareggio degli ospiti grazie all'autogol di Lombardoni. Cade la Juventus Next Gen in casa contro la Virtus Verona (0-3): reti di Gomez, Talarico e Zarpellon. Il Novara si fa riprendere allo scadere dal Trento (1-1): Pasquato salva gli ospiti pareggiando la rete di Marginean. Altro pareggio in Padova-Mantova (1-1): i patavini ristabiliscono l'equilibrio in campo con l'autorete di Iotti dopo il vantaggio ospite con Guccione. Frena la Pro Vercelli in casa con il Lecco (1-1): Della Morte replica a Buso. Pareggio a reti bianche tra Pro Sesto e Feralpisalò. Il Renate torna al successo dopo 3 ko di fila rifilando un tris all'Arzignano Valchiampo (3-0): a segno Malotti (doppietta) e Silva. Respira la Triestina contro la Pergolettese (1-0): decide Minesso. Secondo pareggio consecutivo per il Vicenza di Modesto: 1-1 con il Piacenza, Rossetti replica a Dalmonte.

Albinoleffe-Pordenone 1-1

Pro Patria-Sangiuliano City 2-1

Juventus Next Gen-Virtus Verona 0-3

Vicenza-Piacenza 1-1

Novara-Trento 1-1

Padova-Mantova 1-1

Pro Sesto-Feralpisalò 0-0

Pro Vercelli-Lecco 1-1

Renate-Arzignano Valchiampo 3-0

Triestina-Pergolettese 1-0

Girone B

Tris della Carrarese sulla Vis Pesaro: marmi a segno con Cicconi (autore di una doppietta) e Della Latta. Il Cesena batte l'Alessandria 3-1: Prestia, Ferrante e Corazza gli autori dei gol dei locali, che salgono a 37 punti, di Martignago il momentaneo pari dei grigi che restano fermi a 15. Vittoria esterna del San Donato Tavarnelle che vince 2-1 in casa del Fiorenzuola: Russo e Marzierli in gol, pari momentaneo di Mastroianni, San Donato che sale a 16 punti. Successo di misura del Gubbio sul Pontedera, decide Toscano nel finale che porta il Gubbio a 39, mentre il Pontedera resta a 33. Risponde di misura la capolista Reggiana, che passa sul campo dell'Imolese grazie al gol di Cremonesi e si porta a 40 punti. Imolese ferma a 16. Il Siena vince in casa dell'Entella 2-1: Frediani e Favalli inframezzati dalla rete locale di Merkaj. Poker dell'Ancona sulla Recanatese: 4-0 con De Santis, Lombardi, Di Massimo (che già ammonito si toglie la maglia per esultare e viene espulso per somma di ammonizioni) e D'Eramo. Ancona che sale a 31 punti. Vittoria esterna di misura per il Rimini, cui basta il gol in avvio di Gigli per espugnare il campo del Montevarchi. Di misura anche il successo della Fermana sulla Torres: decide Maggio. Pareggiano invece Olbia e Lucchese: al vantaggio ospite di Querini replica La Rosa per il pari locale.

Carrarese-Vis Pesaro 3-0

Cesena-Alessandria 3-1

Fiorenzuola-San Donato Tav. 1-2

Gubbio-Pontedera 1-0

Imolese-Reggiana 0-1

Virtus Entella-Siena 1-2

Ancona-Recanatese 4.0

Montevarchi-Rimini 0-1

Fermana-Torres 1-0

Olbia-Lucchese 1-1

Girone C

Una sola gara del Girone C in programma oggi: il Monopoli se la aggiudica calando la manita sul campo della Gelbison: Pinto, De Santis, Manzari, Viteritti e Starita gli autori dei gol bianconveri, di De Sena il momentaneo 1-1.

Gelbison-Monopoli 1-5