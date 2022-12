Serie C, l'Audace Cerignola torna a vedere la luce: Juve Stabia battuta 4-2

CERIGNOLA - L' Audace Cerignola , nel posticipo della diciottesima giornata del girone C di serie C, piega la Juve Stabia (4-2) e conquista il sesto posto salendo a quota 27 punti, a (-2) proprio dai campani, quarti. Sei gol, tre pali e tantissime occasioni hanno caratterizzato il match del Monterisi, che ha visto come detto, prevalere i pugliesi, che tornano al successo dopo due sconfitte e un pareggio. Cade invece la Juve Stabia dopo sette risultati utili consecutivi.

Malcore segna, Scaccabarozzi mette i brividi, Russo spreca il bis

Al 13' Malcore porta in vantaggio l'Aduace Cerignola: l'attaccante resiste ad una carica due calciatori della Juve Stabia e col destro fa secco Barosi. I pugliesi cercano ancora di pericolosi, prima con D'Andrea che però non impatta bene la sfera di testa e poi con Sainz Maza che conclude in mischia costringendo Barosi in presa bassa. La Juve Stabia esce dal guscio solo al 35' quando una punizione di Scaccabarozzi a giro si stampa sulla traversa. Nel finale di tempo però il Cerignola ha l'occasione per il bis, ma clamorosamente Russo, pescato in area da un tacco di Cladore, si fa ipnotizzare da Barosi. La prima frazione termina così sull'1-0.

Il Cerignola trova la rete, la Juve Stabia i pali: termina 4-2

Pronti e via e la Juve Stabia fallisce un gol: Silipo lancia a rete Pandolfi che liscia però clamorosamente la sfera favorendo l’intervento di Saracco. Al 14' ancora Juve Stabia pericolosa con un cross di Caldore dalla sinistra, Ricci raccoglie e colpisce ma il palo gli dice di no. Così un minuto dopo il Cerignola raddoppia: ingenuità di Silipo sugli sviluppi di un angolo. Contropiede di Achik che serve a sinistra Sainz-Maza che in area gonfia la rete sul palo lontano battendo Barosi. La partita si accende e le Vespe al 19' prendono il terzo palo della partita con un tiro dal limite di Berardocco, mentre D'Andrea è freddissimo e dopo un contropiede fa tris. Sembra finita, ma così non è: prima infatti Zigoni segna il 3-1 e Santos al 34' con una gran rovesciata la riapre. Finale palpitante, i campani spignono m è il Cerignola a trovare ancora la rete con Achik in pieno recupero: 4-2.