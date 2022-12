TORINO - Con un post pubblicato sui propri canali social, la Juventus Next Gen comunica il rinnovo del contratto di Tommaso Barbieri fino al 30 giugno 2026. Il difensore bianconero classe 2002 ha collezionato fin qui 11 presenze nel Girone A di Serie C, tutte da titolare. Barbieri ha anche debuttato in Champions League con i bianconeri di Massimiliano Allegri nell'ultima gara della fase a gironi a Torino contro il Paris Saint-Germain il 2 novembre scorso.