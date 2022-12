Serie C, il Catanzaro batte il Picerno e resta a +6 sul Crotone

ROMA - Tutto invariato in vetta al Girone C di Serie C dopo la prima giornata di ritorno: vince il Catanzaro (che resta primo) e vince il Crotone (che insegue a -6), ma a frenare più dietro è la terza Pescara . Nel Girone B, la Reggiana allunga in vetta, nell'A è la Feralpisalò a prendere il comando.

Girone A

Nel girone A della serie C è andata in scena la ventesima giornata (prima di ritorno). Salta all'occhio il blitz del Vicenza, che in trasferta travolge (4-1) la Pro Sesto che era in serie utile da 11 partite, togliendogli lo scettro di capolista: veneti secondi. Al primo posto passa così la Feralpisalò, che supera di misura tra le mura amiche l'Albinoleffe, grazie ad una rete di Pittarello regalandosi un Natale da sogno. Bene il Lecco che fa (0-0) contro la Virtus Verona, con quest'ultima che centra il quarto risultato utile consecutivo. Si rialza il Padova di Vincenzo Torrente che in casa con un gol di Russini, ha la meglio sulla Pro Vercelli. Stesso risultato (1-0) per il Renate che batte il Novara con una rete di Possenti. Pasquato in extremis castiga la Juve Next Gen (2-1) e fa esultare il Trento; sorridono anche il Mantova, che piega (2-1) il Sangiuliano e il Piacenza, che nello scontro diretto di bassa classifica piega la Pergolettese (3-1): doppietta di Morra e gol di Palazzolo.

Trento-Juventus Next Gen 2-1

Arzignano-Pro Patria 0-0

Feralpisalò-Albinoleffe 1-0

Lecco-Virtus Verona 0-0

Mantova-Sangiuliano 2-1

Padova-Pro Vercelli 1-0

Piacenza-Pergolettese 3-1

Pro Sesto-Vicenza 1-4

Renate-Novara 1-0

Girone B

La Reggiana capolista saluta tutti, batte in esterna la Lucchese (1-0) con Varela e stacca le inseguitrici. Il Gubbio infatti ora è a (-4) dopo il ko in casa del Montevarchi, mentre il Cesena a (-5) visto e considerato il pari in casa della Carrarese. Si rimette in carreggiata l'Entella che espugna il campo della Torres (1-0) grazie ad un gol di Corbari e pure il Pontedera che con un pirotecnico (5-4) piega l'Olbia. Colpi esterni anche del San Donato che sgambetta il Rimini al Romeo Neri (2-1) e della Recanatese che con Sbaffo esce vittoriosa da Pesaro (1-0). Ottimo risultato per la Fermana che al Recchioni travolge (4-2) il Fiorenzuola: in rete Fischnaller, Giandonato (doppietta) e Romeo. Senza reti invece il match tra Siena ed Ancona (0-0).

Torres-Entella 0-1

Montevarchi-Gubbio 2-1

Carrarese-Cesena 1-1

Alessandria-Imolese 2-0

Vis Pesaro-Recanatese 0-1

Lucchese-Reggiana 0-1

Fermana-Fiorenzuola 4-2

Pontedera-Olbia 5-4

Rimini-San Donato Tav. 1-2

Siena-Ancona 0-0

Girone C

Il Crotone continua a macinare punti e allo Scida supera anche il Messina (guidato ad interim da Cinelli dopo le dimissioni di Auteri in mattinata) per (1-0) con Petriccione. Stesso discorso vale per il Catanzaro che con lo stesso punteggio, ma in esterna, ha la meglio sul Picerno grazie alla marcatura di Pietro Cianci. Ok Potenza e Viterbese entrambe vittoriose per (2-1) in casa, rispettivamente su Fidelis Andria e Giugliano. Cade ancora il Pescara: ad Avellino è decisiva una rete di Kanoute. E adesso per gli abruzzesi si fa durissima: (-10) dal secondo posto e (-16) dalla capolista Catanzaro. L'Audace Cerignola supera 3-0 il Monterosi (Langella, D'Andrea e Ligi) e vola a 30 punti, mentre il Monterosi resta a 21. Di misura, 1-0, la Juve Stabia sulla Gelbison: alle vespe basta Zigoni per andare a quota 32 punti. Manita del Foggia in casa del Latina: Ogunseye, Garattoni, Di Noia, Petermann e Costa firmano il 5-1 dei satanelli (che salgono a 29), di Carletti il momentaneo 1-3 per i nerazzurri. La Virtus Francavilla batte la Turris 3-1 con le reti di Murilo (doppietta) e Patierno: nel finale accorcia Stampete per gli ospiti. Slitta l'avvio di Taranto-Monpoli per un impianto alle luci: ripristinata l'illuminazione, non si accendono gli attacchi e la gara termina a reti inviolate.

Crotone-Messina 1-0

Picerno-Catanzaro 0-1

Potenza-Fidelis Andria 2-1

Viterbese-Giugliano 2-1

Avellino-Pescara 1-0

Audace Cerignola-Monterosi 3-0

Juve Stabia-Gelbison 1-0

Taranto-Monopoli 0-0

Latina-Foggia 1-5

Virtus Francavilla-Turris 3-1