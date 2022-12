Serie C, Torres: Greco non è più l'allenatore

SASSARI - La Torres, comunica il club sardo tramite i propri canali, "interrompe il rapporto con mister Alfonso Greco.

Al tecnico, protagonista della risalita in terza serie del club, va il ringraziamento per la professionalitá dimostrata nei due anni alla guida della squadra sassarese". Al momento gli allenamenti, si apprende dalla nota, "saranno curati dello staff tecnico atletico della prima squadra. Ovviamente la società è sul mercato per trovare il sostituto piú adatto cui affidare il compito di condurre in porto il viaggio in serie C stagione 2022/2023. Ad Alfonso Greco un forte in bocca al lupo da parte dell'intera societá e di tutti i tesserati rossoblú per le sue fortune umane, professionali e un futuro sicuramente felice in panchina".