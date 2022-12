Serie C, Torres: il nuovo allenatore è Sottili

SASSARI - La Torres, attraverso i propri canali social, ha annunciato di aver "di aver raggiunto l’accordo con il tecnico classe 1969 Stefano Sottili, originario di Figline Valdarno, con lunga esperienza da giocatore nelle massime serie italiane fra Atalanta, Bologna, La Spezia ed una carriera da allenatore cominciata nel 2008 alla guida della Sarzanese. Valle D’Aosta, ancora Sarzanese, Carpi, Carrarese, Venezia, Varese in serie B nel 2013-2014, Pistoiese, Bassano Virtus, Arezzo, Viterbese, Feralpisalù, ancora Pistoiese e Juve Stabia le squadre allenate nel corso della sua carriera vissuta a cavallo della seconda, della terza e della quarta serie Italiana. A Castellammare l’ultima esperienza a bordo campo. Già nei prossimi giorni il tecnico sarà in città per la firma del contratto e l’inizio della sua nuova avventura sul rettangolo verde. A lui, l’in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro da parte della società". Il nuovo allenatore subentra all'esonerato Greco.