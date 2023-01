Il bel gesto della Turris: il messaggio degli arbitri lasciato sulla porta diventa virale

TORRE DEL GRECO - “Grazie per l’accoglienza e la disponibilità”, è il messaggio degli arbitri alla Turris, club del girone C di serie C, dopo la partita contro la Juve Stabia. Non capita tutti i giorni di trovare ringraziamenti tramite un bigliettino, attaccato sulla porta dello spogliatoio. Un esempio di umiltà e grande eleganza quello della quaterna arbitrale, che ha ringraziato così la dirigenza della Turris, protagonista, a loro avviso, di un trattamento speciale che non si vede sempre nel mondo del calcio. La risposta della società corallina non si è fatta attendere: "Ci riempie d'orgoglio ricevere questi attestati di stima. La Turris è una famiglia e cerca di accogliere nel miglior modo possibile tutti. Questo foglio lo dedichiamo a tutti coloro che lavorano alacremente dietro le quinte per non far mancare nulla ad avversari e quaterna arbitrale. Grazie".