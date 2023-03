Benalouane shock: pugno in faccia a un tifoso avversario

ROMA - Al termine di Piacenza-Novara (34' giornata del Girone A di Serie C) Yohan Benalouane, giocatore dei piemontesi (ed ex, in Italia, di Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina), è stato avvicinato da alcuni tifosi del Piacenza: ne è nato un diverbio che, evidentemente, ha assunto toni sempre più accesi, visto che al termine Benalouane ha colpito con un pugno al volto un tifoso piacentino. Quest'ultimo, soccorso e portato in ospedale, è stato medicato con una decina di punti di sutura all'arcata sopraccigliare destra. Le forze dell'ordine, intervenute per accertare i fatti, nel frattempo hanno accompagnato Benalouane in questura per accertamenti. In serata il rilascio.