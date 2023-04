Lega Pro, aperti tavoli di lavoro. Marani: "Risposta straordinaria dei club"

ROMA - E' stata completata la raccolta delle adesioni ai 'tavoli di lavoro', uno dei punti principali del programma #facciamoRete del presidente di Lega Pro, Matteo Marani. "La risposta è stata straordinaria, ben 45 società hanno aderito, confermando quanto i club tengano al bene complessivo della Lega Pro e al suo sviluppo - commenta Marani -. Sono sinceramente entusiasta e grato della risposta. Molti si sono offerti di partecipare a più tavoli. Voglio ringraziare tutte le società per le adesioni, numerose e qualificate. È bello lavorare con club che hanno spirito di appartenenza". Sarà un modo per trovare nuove idee e nuovi temi di sviluppo per il campionato di Serie C - si afferma in una nota della Lega Pro - avendo come obiettivo quello di aiutare la Lega con idee, progetti, competenze, proposte con cui guardare al domani che ci aspetta. I tavoli coinvolgeranno i club in tutte le tematiche che li riguardano anche nella quotidianità e nella vita professionale della società: un modo utile per confrontarsi e discutere sui problemi di tutti i giorni, su come affrontarli e risolverli grazie anche alle esperienze di campo che verranno messe a disposizione dai referenti di ciascun tavolo che sono i componenti del Consiglio Direttivo della Lega Pro. I tavoli saranno sei: 'Amministrazione e finanza' gestito da Alessandra Bianchi, presidente del Padova, 'Calcio giovanile' da Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, 'Competizioni e riforme' da Roberta Nocelli, amministratore delegato dell'Ancona, 'Comunicazione sociale e territorio' da Patrizia Testa, presidente della Pro Patria, 'Marketing e Commerciale' da Andrea Langella, presidente della Juve Stabia e 'Infrastrutture ed enti locali' da Carmelo Salerno, presidente della Reggiana. Nel calendario sono stati fissati diversi incontri. Per rendere proficuo il lavoro di ciascun 'tavolo', accanto al consigliere del Direttivo che se ne occuperà in maniera approfondita, vi sarà un dipendente della Lega Pro che aiuterà a svolgere al meglio il lavoro, offrendo così un coordinamento sicuro. E sempre la Lega si impegnerà a organizzare la parte tecnologica per i collegamenti, in modo da rendere semplice la partecipazione.