Feralpisalò nella storia: è in Serie B per la prima volta

SALO' - Una rete di Butic al 23' della seconda frazione di gioco piega la Triestina e lancia la Feralpisalò nella storia: i gardesani infatti con questi tre punti hanno ottenuto la matematica certezza di approdare, per la prima volta, nella propria storia, in Serie B. I Leoni del Garda allenati da Stefano Vecchi, hanno vinto con merito il Girone A della Serie C, toccando oggi quota 68 punti, una quota ormai irraggiungibile dalla seconda in classifica Lecco, a 61. Tra i protagonisti della scalata anche vecchie conoscenze dei campionati più "alti", oltre al tecnico Vecchi (Inter, Spal, Venezia) come Luca Siligardi, ex tra le tante di Bari, Bologna, Livorno, Verona, Parma, Crotone e Reggiana. O anche l'attaccante Marco Sau, che in carriera ha militato con Cagliari, Sampdoria e Benevento. Intanto al club lombardo arrivano le congratulazioni del presidente della Lega Pro Matteo Marani. "La vittoria della Feralpisalò dimostra capacità di grande organizzazione - le sue parole -. Ai meriti per la bella vittoria ottenuta sul campo si devono aggiungere quelli della perfetta organizzazione societaria. I miei complimenti vanno al presidente Giuseppe Pasini, un grande industriale che ha dato e sta dando molto al calcio. Andrò volentieri al 'Turina' per consegnare la Coppa, simbolo della meritata vittoria ottenuta alla FeralpiSalò".