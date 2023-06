Zeman, ritorno polemico a Foggia: i giornalisti lasciano la sala stampa

FOGGIA - Infuocato post gara nella sala stampa dello Zaccheria di Foggia, dopo la semifinale playoff d'andata tra i rossoneri e il Pescara, finita con un pirotecnico (2-2). Protagonista è stato proprio uno degli uomini più attesi, Zdenek Zeman, tornato a Foggia per la prima volta da ex dopo il tormentato divorzio dell'estate scorsa. Il boemo non è stato accolto nel migliore dei modi, stavolta niente applausi, o cori a salutare un allenatore che ha scritto pagine importanti della storia centenaria del club. E così, quando l'ex mister di Roma e Lazio ha fatto il suo ingresso sul prato dello Zaccheria, è stato inondato di fischi. Il tecnico del Pescara poi non si è smentito in sala stampa: visibilmente rabbuiato e nervoso, ne ha avute anche per i giornalisti. Alla domanda se si fosse salutato con l'allenatore del Foggia ed ex suo allievo Delio Rossi ha affermato: "Non ho incrociato Rossi e non ci siamo cercati. Non so se si sia creata una rivalità , ma per me non esiste. Non so chi l'abbia creata, ma secondo me ci sono pochi giornalisti a Foggia". Una frase che ha indotto i cronisti ad abbandonare la Sala Fesce in segno di protesta.