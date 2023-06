Pescara-Foggia 1-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

PESCARA - Pescara-Foggia, ci siamo. In un Adriatico sold out, va in scena il ritorno della semifinale playoff di serie C. All’andata, l’incontro è terminato con il risultato di 2-2. Stasera quindi si deciderà tutto in novanta minuti. A differenza dei turni precedenti, in caso di parità anche al termine dei tempi regolamentari, si procederà alla disputa di due tempi supplementari. Qualora non bastassero per determinare la vincitrice del confronto, si procederà con i calci di rigore.

21:17

45' - Termina la prima frazione

Niente recupero: arriva il triplice fischio dell'arbitro Monaldi, squadre che tornano negli spogliatoi con il Pescara in vantaggio per 1 a 0.

21:14

42' - Pescara con Lescano, Dalmasso c'è

Conclusione di Lescano innescato da Cancellotti, Dalmasso devia in calcio d'angolo.

21:12

40' - Ci provano Kraja e Brosco

Primo colpo di testa di Kraja che deviato termina in angolo: sugli sviluppi nuovo colpo di testa di Brosco, palla che scheggia la traversa e termina out. Pescara vicino al raddoppio.

21:08

37' - Primo giallo del match a Di Pasquale

Di Pasquale ferma con le cattive Rafia, è cartellino giallo.

21:04

33' - Conclusione di Frigerio

Frigerio tenta una conclusione di potenza, Cancellotti devia in calcio d'angolo.

21:02

31' - Petermann dalla distanza

Petermann si gioca la soluzione del tiro da lontano, mira da rivedere.

21:00

28' - Merola cade in area, l'arbitro lascia correre

Merola cade in area del Foggia a contatto con Di Pasquale, per l'arbitro Monaldi non è calcio di rigore. Il Var non interviene e si continua a giocare.

20:56

24' - Foggia pericoloso con DI Pasquale

Costa serve Di Pasquale al limite dell'area, tiro che viene controllato da D'Aniello in tuffo.

20:55

23' - Cuppone sciupa la ripartenza

Gozzi, con un lancio improvviso, serve la corsa di Cuppone in un'autentica prateria solitaria: il controllo di un pallone non facilissimo, però, non è perfetto e l'azione sfuma.

20:53

22' Ancora Foggia con Bjarkason

Ancora Costa, tra i più pericolosi del Foggia, a mettere un pallone in mezzo che, prolungato da Frigerio finisce a Bjarkason: il diagonale di quest'ultimo si spegne ancora una volta a lato sul palo lontano.

20:52

21' - Cross di Costa, D'Aniello c'è

Cross sporco di Costa, palla sul primo palo che D'Aniello può controllare.

20:51

19' - Il Pescara ci prova, ma c'è offside

Ancora Rafia ad ispirare, in area non ci arrivano Lescano e Aloi.

20:48

17' - Lescano pericoloso

Rimpallo in area che può favorire Lescano che in estirada non riesce ad impensierire il portiere avversario che controlla.

20:42

10' - Il Foggia ci prova con Bjarkason e Ogunseye

Si fa vedere il Foggia: ecco la reazione. Prima Costa pesca Bjarkason che defilato la mette fuori dall'altra parte. Subito dopo ancora Costa per Ogunseye, colpo ti testa out.

20:40

8' - Ci prova Lescano

Nuovo cross di Rafia che da quella parte ha iniziato bene, in mezzo per Lescano, colpo di testa alto.

20:33

2' - Pescara in vantaggio! Segna Cuppone

Pronti-via e Pescara in vantaggio: Cuppone, appostasto sul secondo palo, insacca di testa il cross, si sblcca subito il match sul perfetto cross di Rafia.

20:32

Inizia la partita

Calcio d'inizio di Pescara-Foggia: inizia la semifinale play off

19:55

Precedenti e curiosità

A Pescara le due squadre si sono affrontate 22 volte, con un bilancio a favore dei biancazzurri con 14 successi. Sono 4 invece i pareggi e altrettanti i successi del Foggia che però ha vinto l'ultimo precedente nella stagione 2022/23. Ci sono stati anche due confronti in Serie A a Pescara, entrambi vinti dal Foggia nel 77/78 e nel 92/93. Sulle due panchine siedono due ex: è uno storico ex il tecnico Zeman, che più volte ha giudato il Foggia (86/87, 89/89, 93/94 e 2010/11). Ma anche Delio Rossi si è accomodato sulla panchina oggi avversaria: 96/97 e 2000/01.

19:42

Formazioni ufficiali Pescara-Foggia

PESCARA (4-3-3): D’Aniello; Cancellotti, Brosco, Boben, Gozzi; Rafia, Aloi, Kraja; Merola, Lescano, Cuppone. A disposizione: Sommariva, Plizzari; Milani, Crescenzi, Palmiero, Gyabuaa, Kolaj, Vergani, Delle Monache, Mora, Desogus, Pellacani, Mesik, Ingrosso, Germinario. Allenatore: Zden?k Zeman.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. A disposizione: Raccichini; Garattoni, Vacca, Markic, Iacoponi, Odjer, Capogna, Rutjens. Allenatore: Delio Rossi.

Stadio Adriatico, Pescara