Il Foggia va in finale, reazione esilarante di Pio e Amedeo: volano sedie!

FOGGIA - Una semifinale dalle mille emozioni, quella tra Pescara e Foggia, che ha visto vincere solamente ai calci di rigore la squadra allenata da Delio Rossi. Se il Pescara è stato più volte vicino a far sua la sfida, i "satanelli" sono riusciti sempre a restare in partita, costringendo i biancazzurri ai calci di rigore, dove si sono dimostrati più precisi degli avversari e scatenando l'euforia dei tifosi rossoneri. E tra questi anche i noti comici Pio e Amedeo, che, come testimoniato da un video, hanno seguito in diretta la partita. E al momento dell'ultimo calcio di rigore, quello sbagliato dal pescarese Desogus che ha sancito il passaggio del turno del Foggia, è scattata l'esultanza di Pio e Amedeo, con la... sobrietà, la classe e la delicatezza che da sempre li contraddistingue! Sedie che volano, corse in mezzo alla strada al grido di "Siamo in finale! Siamo in finale!". In perfetto... Pio&Amedeo style.