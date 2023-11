Zeman suona la fisarmonica: il video è virale ma c'è il trucco!

PESCARA - Vino, arrosticini e fisarmonica: quale modo migliore per prepararsi al match di stasera con il Rimini? La particolarità è che il suonatore è d'eccezione: in un video sempre più virale, l'allenatore del Pescara, in un ristorante, suona la fisarmonica a fine pasto con una grande perizia. Solo che c'è il trucco: alle spalle del boemo si intravede un abile fisarmonicista che suona lo strumento "prestando" le mani a Zeman. Un piccolo momento goliardico al quale il boemo, che nel video appare molto divertito, si è prestato di buon grado.