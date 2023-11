Alessandria nel futuro: i biglietti si pagheranno in criptovalute

ALESSANDRIA - L' Alessandria Calcio sarà la prima società di calcio professionistica ad adottare le criptovalute come metodo di pagamento per i biglietti delle partite. L''innovazione, di cui si potrà usufruire attraverso un'app, sarà possibile grazie ai partner Bitville, Coinbar e Vectorium. Si tratta di Coinbar Pay, un'app messa a disposizione da Coinbar, exchange di criptovalute regolamentato con sede in Italia. Bitville, leader internazionale della Fédération Française de Blockchain, permetterà di dare il via al processo di tokenizzazione e di azionariato popolare del club. La partnership consentirà all'Alessandria Calcio di creare delle opere d'arte in Nft che, oltre a finanziare il club, contribuiranno anche a portare avanti i progetti di Ideale Grigio e del Museo Grigio.

Il presidente: "Primi in Europa"

"In quanto presidente del club - dichiara Enea Benedetto - sono davvero orgoglioso di aver fatto dell'Alessandria Calcio, la prima squadra professionistica in Europa che accetterà pagamenti in criptovalute per l'acquisto dei biglietti e del merchandising. L'adozione dei pagamenti in criptovalute - sottolinea - rappresenta solo il primo passo di un processo di digitalizzazione. Vogliamo portare l'Alessandria Calcio alla creazione di Nft, token non fungibili, per oggetti da collezione e merchandise autenticato. Ma non solo, vogliamo arrivare alla tokenizzazione dei diritti dei giocatori, per permettere a tifosi e investitori di diventare protagonisti, scambiando i token e partecipando ai profitti derivanti dalle carriere dei giocatori, come i trasferimenti o i contratti pubblicitari. Fino a trasferire su blockchain i pagamenti e i premi per giocatori e allenatori, aumentando la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie. Insomma, grazie ai partner Bitville, Coinbar, Vectorium e Chainblock abbiamo fatto un importante passo, il primo verso la digitalizzazione della squadra".