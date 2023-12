PESCARA - Dopo la lieve ischemia accusata nei giorni passati e il conseguente ricovero, Zdenek Zeman è stato dimesso oggi attorno alle ore 14 dalla clinica Pierangeli, dove l'allenatore del Pescara si era recato dopo il malore. Il boemo potrebbe già dalla giornata di domani recarsi in visita alla squadra per salutarla e, in seguito, assistere ad Ancona-Pescara, in programma domenica alle ore 20.45.