Serie D: al via la nona edizione del D CLUB, i migliori della stagione scelti dai tifosi

Chi saranno i migliori del campionato di Serie D 2021/2022? Parola ai tifosi: aperte da oggi fino al 19 giugno le votazioni online per la nona edizione del D CLUB , il contest in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport che premia i protagonisti di questa esaltante stagione della massima serie dilettantistica.

Dopo l’incredibile successo dell’ultima edizione, con più di cinquantamila voti raccolti in appena una settimana, anche questa volta gli appassionati potranno esprimere sui siti web dei due media partner della Serie D le proprie preferenze tra le sessanta nominations in concorso nelle categorie portiere, difensore, centrocampista, attaccante, under e allenatore. Il sistema consentirà di partecipare una sola volta ed è previsto un solo voto per ciascuna categoria.

Una volta chiuso il contest online, i voti degli utenti si sommeranno a quelli espressi dalla "Giuria D Club” composta dai giornalisti Biagio Angrisani (Corriere dello Sport), Guido Ferraro (Tuttosport), Emanuele Vento (SportItalia) e Luca Rutili (Radio Onda Libera) oltre a Giuliano Giannichedda (allenatore Rappresentativa Serie D) e Mariateresa Montaguti (consigliere Dipartimento Interregionale). I vincitori riceveranno il prestigioso riconoscimento nella serata di premiazione in diretta il 24 giugno negli studi di Sportitalia, occasione in cui saranno inoltre consegnati dei premi speciali.

D CLUB - 9ª edizione

Le nominations

Miglior portiere: Anatrella (Cavese), D’Agostino (Gelbison), Gilli (Borgosesia), Knoflach (Sambenedettese), Malagoli (Mezzolara), Merelli (Folgore Caratese), Passador (Clodiense), Prisco (Francavilla), Salvato (Torres), Teti (Derthona)

Miglior difensore: Arpino (Caronnese), Camara (Città Di Fasano), Conrotto (Chieri), Dorval (Cerignola), Francalanci (Scandicci), Haveri (Rimini), Montesano (Gozzano), Petdji (Dolomiti Bellunesi), Poziello (Giugliano), Zagnoni (Lentigione)

Miglior centrocampista: Aracri (Mariglianese), Buzzegoli (San Donato Tavarnelle), Calì (Ravenna), Crescenzo (Trastevere), Filiciotto (Caldiero Terme), Gagliardi (Sanremese), Mecca (Casatese), Pedone (City Nova), Sabelli (Ostiamare), Tanasa (Rimini)

Miglior attaccante: Chessa (Castellanzese), Croce (Francavilla), Iori (Brusaporto), Longo (Afragolese), Maggio (S.M. Cilento), Malcore (Cerignola), Rivi (Luparense), Saporetti (Ravenna), Sbaffo (Recanatese), Vuthaj (Novara)

Miglior under: Aceti (Brusaporto), Bevilacqua (Foligno), Borghesan (Montebelluna), Carosi (Real Monterotondo), Coccia (Follonica Gavorrano), D’Ascia (Nola), Longo (Arconatese), Semprini (Trastevere), Porzi (Cannara), Sangiorgio (Gozzano)

Miglior allenatore: Bianchini (Arzignano), De Sanzo (Città di Acireale), Esposito (Gelbison), Ferraro (Giugliano), Gaburro (Rimini), Lunardon (Borgosesia), Pazienza (Cerignola), Ragno (Francavilla), Sgrò (Legnano), Vangioni (Ghivizzano)