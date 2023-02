Rappresentativa Serie D: poker a Formello

ROMA - Quattro gol nell'amichevole giocata a Formello per i ragazzi di Giannichedda. Netto il successo della Rappresentativa Serie D nell’ultimo test ufficiale prima della Viareggio Cup. In attesa del sorteggio di domani che svelerà gli avversari alla 73ª edizione del torneo, i giovani della massima serie dilettantistica hanno superato per 4-0 la Lazio Primavera nell’amichevole disputata nel centro sportivo biancoceleste A decidere la gara i gol di Danny Pacillo (Nuova Florida), Simone Bonetti (Lentigione) e Lorenzo Sangiorgio (Gozzano) tra il 5’ e il 17’ del primo tempo e il sigillo finale di Malik Olalekan Opoola (Brindisi) al 16’ del secondo tempo. Una citazione a parte merita Alessio Castellini del Catania (19 anni, 24 partite in campionato sempre titolare da difensore centrale nella super squadra etnea che sta dominango il girone I), schierato centrale nella selezione di Serie D ma capace di interpretare il ruolo come un mediano moderno orchestrando dal basso. In questo raduno sono mancati tre-quattro elementi impegnati nelle gare di Coppa Italia Serie D e nei recuperi di campionato ma con le carte in regola per la convocazione finale per il torneo giovanile della Versilia noto nel mondo.