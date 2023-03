Catania promosso in Serie C: 4 mila tifosi in festa a Caltanissetta

CALTANISSETTA - Con sei giornate di anticipo il Catania è promosso in Serie C. Una marcia trionfale quella della formazione di Ferraro che ha dominato il Girone I di Serie D. Gli etnei hanno certificato la promozione con la dodicesima vittoria consecutiva ottenuta in campionato. Allo stadio "Tomaselli" di Caltanissetta, davanti a 4mila tifosi arrivati per sostenere la maglia rossazzurra, il Catania ha battuto 4-1 il Canicattì con le reti di Sarao, Palermo, Jefferson e Vitale che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con il rigore trasformato da Gueye. Sarao e compagni hanno dominato il Girone I di Serie D: 75 i punti ottenuti, con 24 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta in 28 giornate (63 le reti fatte, 15 quelle subite). Il Catania ritorna tra i professionisti dopo due anni.