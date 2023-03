Viareggio Cup: la Rappresentativa di Serie D parte con il poker

ROMA - La Rappresentativa Serie D parte bene nella 73ª edizione della Viareggio Cup superando per 4-0 l’ Imolese nella gara di esordio, risultato raggiunto solo in un’altra occasione al debutto nel torneo versiliese (nel 2008 contro gli uzbeki del Pakhtakor). Al “Boni” di Carrara una bella prova da parte della selezione guidata da Giannichedda, capace di chiudere il match contro i rossoblu in appena mezz’ora di gioco: al 14’ ha aperto le marcature Gianni Barbera (Poggibonsi) con un perfetto inserimento a chiudere lo scambio tra Cupani e Carnevale, poi lo stesso attaccante del Matese ha messo lo zampino firmando entrambi gli assist da palla inattiva per i gol di Alessio Castellini (Catania) e Mattia Cupani (Campodarsego) nei tre minuti a cavallo tra il 26’ e il 29’. A chiudere i conti nella ripresa il diagonale preciso di Simone Bonetti (Lentigione) servito dal subentrato Davide Traini (Pineto).

Nel conto delle occasioni finiscono anche un paio di bei tentativi dalla distanza di Simone Giacchino (Sanremese) e una rete invalidata per fuorigioco dubbio a Malik Olalekan Opoola (Brindisi), mentre i rossoblù di Mezzetti sono riusciti a rendersi pericolosi solo in due occasioni da palla ferma.

A fine gara Giuliano Giannichedda ha voluto sottolineare un aspetto che la dice lunga sulla qualità del gruppo: «Mi è piaciuto sopratutto l’atteggiamento dei ragazzi entrati in campo quando eravamo già avanti sul 3-0, ho visto la mentalità giusta e il carattere di chi non si accontenta. Tutti hanno fame e voglia di crescere per centrare obiettivi importanti, abbiamo reso facile una sfida che non lo era affatto». In tribuna il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero insieme al segretario Mauro de Angelis per sostenere da vicino la prima della Rappresentativa che tornerà in campo già domani per affrontare i brasiliani dello Sport Recife, oggi sconfitti per 2-1 dai nigeriani del Ladegbuwa nell’altro match del Girone 8. Calcio d’inizio alle ore 15 al C.S.“Berni” di Badesse, diretta streaming sul canale YouTube della Lnd.

RAPPRESENTATIVA SERIE D-IMOLESE 4-0

Rapp Serie D (4-3-3): Del Sorbo; Rossi (32’st Cellamare), Colombara, Castellini, Bonetti; Parlanti (15’st Traini), Giacchino (15’st Pimazzoni), Barbera; Carnevale (15’st Pugliese), Cupani (15’st Nardella), Opoola (32’st Maccari). A disp: Mangiapoco, Canale, Crestani, Maffei, Mascella, Semprini, Iaccarino. All: Giannichedda

Imolese (4-3-3): Manzari; Gospodinov (1’st Cavazza), Ballanti (10’st Gaudiano), Daffe, Cesari (30’st Checchi); Perez Rodriguez (1’st Muratori), Fini, Pecchia; Capozzi (1’st Vlahovic), Antognoni (1’st Spatari), Zannoni (10’st Bugani). A disp: Likendja, De Falco, Liverani, Taormina, Lopez Salgado, Manes, Rontini, Cricca, Bizzini, Yagubzade. All: Mezzetti

Marcatori: 14’pt Barbera, 26’pt Castellini, 29’pt Cupani, 29’st Bonetti

Arbitro: Bulletti di Prato

Guardalinee: Mucci e Doronzo di Pistoia

Note: ammoniti: Antognoni, Fini (I), Giacchino, Maccari, Del Sorbo (R); recupero 2’pt, 5’st

Lista convocati

Portieri: Stefano Mangiapoco (Ponte S. Pietro), Ludovico Del Sorbo (Sorrento), Emanuele Semprini (Trastevere)

Difensori: Luca Canale (Vastogirardi), Claudio Cellamare (Trapani), Alessio Castellini (Catania), Matteo Colombara (Giana Erminio), Alex Crestani (Montecchio Maggiore), Francesco Rossi (Cavese), Simone Bonetti (Lentigione), Mattia Maffei (Cavese)

Centrocampisti: Simone Giacchino (Sanremese), Gabriele Parlanti (Sestri Levante), Mattia Mascella (Montespaccato), Samuel Pugliese (Palmese), Alessandro Pimazzoni (Caldiero Terme), Davide Traini (Pineto), Gianni Barbera (Poggibonsi)

Attaccanti: Malik Olalekan Opoola (Brindisi), Francesco Nardella (Forlì), Alessandro Carnevale (Matese), Mattia Cupani (Campodarsego), Alessio Maccari (Cynthialbalonga), Pasquale Iaccarino (Matera)