La Sambenedettese festeggia 100 anni: lo speciale in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

La Sambenedettese festeggia 100 anni. Una storia fatta di alti e bassi, di momenti esaltanti, cadute e navigazione sempre controcorrente. Oggi la Samb gioca in Serie D, nel girone F, ma nel suo Dna ha il professionismo, tra la Serie B conquistata tre volte e giocata per 21 campionati, oltre a una Coppa Italia di Serie C in bacheca. La città è già vestita a festa con i colori rosso e blu: le insegne dei negozi, i balconi, le strade, persino le iconiche palme cittadine raccontano l’attesa di un’intera comunità, chiamata a raccolta dall’associazione “Samb Legend” coordinata da Remo Croci, per un compleanno a dir poco speciale. In occasione del centenario, il 4 aprile il Corriere dello Sport-Stadio dedicherà una pagina ai momenti più iconici del secolo della Samb, con le curiosità, gli aneddoti, i ricordi e emozioni dei calciatori e dei tecnici che hanno scritto la storia della squadra di San Benedetto del Tronto.