Tale padre tale figlio. In casa Di Natale buon sangue non mente. Filippo Di Natale, figlio dell'ex Empoli e Udinese Totò Di Natale, si è reso protagonista di un gol di pregevole fattura nel 3-3 ottenuto dalla sua Orvietana in casa del Seravezza Pozzi (Girone E di Serie D). L'ala sinistra classe 2003 ha sbloccato la gara al 10' minuto del primo tempo con una rete spettacolare da lunga distanza. E l'esultanza? Come il padre, ovviamente.