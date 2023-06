Serie D: Sestri Levante-Sorrento per lo scudetto

ROMA - Serie D atto finale con la sfida per lo scudetto della categoria tra Sestri Levante e Sorrento oggi alle ore 16 allo Stadio Comunale di Piancastagnaio (provincia di Siena). Arbitro Di Loreto di Terni ( Farina-Scribani).

La gara in diretta streaming su YouTube sul profilo ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti . Alla competizione hanno partecipato le nove squadre vincitrici dei rispettivi gironi. Progressivamente sono uscite di scena Catania, Siena, Brindisi, Lumezzane, Legnago, Giana Erminio e Pineto. Anche in questa stagione, come nelle precedenti, nessuna squadra di D riuscirà a conquistare il triplete ossia promozione in Serie C, Coppa Italia e scudetto. Infatti la Coppa Italia è stata vinta dal Pineto.