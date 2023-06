Serie D finale scudetto Juniores: Alcione-Portici

ROMA - Oggi atto conclusivo del campionato Juniores Under 19 di Serie D, l’ultimo appuntamento della stagione per la massima competizione dilettantistica. Alcione e Portici si sfideranno nella finale Scudetto al Comunale “P. Torrini” di Sesto Fiorentino, calcio d’inizio alle ore 16 con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato coadiuvato dai guardalinee Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia e Marco Marchesin di Rovigo. Ingresso gratuito per gli spettatori.

Regolamento: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, subito i calci di rigore.