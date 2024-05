Oltre 9.500 biglietti staccati, 26 convegni/panel, 110 delegati di tutti i Comitati LND d’Italia che hanno partecipato all’Agorà in presenza e da remoto, 12 moderatori dell’USSI, 2800 adolescenti delle scuole, giovani calciatori e calciatrici delle società dilettantistiche. Bastano questi numeri impressionanti per decretare il successo dell’evento “ LND Quarto Tempo - L’innovazione del calcio dilettantistico” andato in scena a Lanciano Fiera dal 17 al 19 Maggio. Una vittoria suggellata dalla partecipazione del Ministro dello Sport Andrea Abodi e di tutti i vertici delle componenti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti . (nella foto il Presidente della LND Giancarlo Abete, il numero uno del Cr Abruzzo e promotore dell'evento Quarto Tempo Concezio Memmo e il Vice Presidente FIGC Daniele Ortolano con i giovani calciatori e calciatrici delle società dilettantistiche)

Il Presidente della LND Giancarlo Abete che ha presenziato tutte le attività dei tre giorni fa un bilancio della manifestazione:” Con l’evento Quarto Tempo la Lega Nazionale Dilettanti ha compiuto il primo passo nel percorso di crescita attraverso il confronto, l’ascolto e la capacità di coagulare intorno a sé tutte le anime del calcio dilettantistico. La bontà dell’iniziativa è stata sottolineata dalla presenza dei maggiori rappresentanti delle componenti della Federazione e delle Leghe”. Il dialogo continuo e costruttivo come valore aggiunto:” Avevamo bisogno di ritrovarci tutti insieme in uno spazio aperto ed al contempo inclusivo, rafforzare i legami, fare sintesi tra la centralità della LND, tutte le espressioni sul territorio e le componenti della Federazione. Sono emerse idee e suggestioni per migliorare la base del calcio. Vuol dire che abbiamo fatto centro. L’evento è servito anche ai tanti giovani, appassionati e professionisti del settore presenti alla Fiera per conoscere meglio la LND in tutte le sue declinazioni”.

Visibilmente soddisfatto Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo LND Concezio Memmo in questa occasione nel ruolo di coordinatore della macchina organizzativa dell’evento:” Abbiamo dato forma ad un’idea che è nata per rispondere con i fatti, dare risposte concrete, alle sollecitazioni delle società dilettantistiche dopo l’applicazione della riforma dello sport. In questi tre giorni abbiamo sviscerato i temi più importanti del nostro mondo con chi li conosce, con chi ha le competenze”. L’aspetto professionale ha lasciato spazio anche a quello ludico nel vero stile della LND:”Oltre 2.800 giovani delle scuole e delle società dilettantistiche hanno fatto attività fisica nei nostri playground praticando tutte le discipline del calcio per ricordarci quanto sia bello il gioco di squadra. Il divertimento è stata la leva che ci ha permesso di coinvolgere i giovani anche nei percorsi educativi nei padiglioni e di spiegare alle nuove generazioni cos’è la Lega Nazionale Dilettanti. Ringrazio il Consiglio Direttivo della LND, tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa che ha suscitato l’interesse di migliaia di tesserati, addetti ai lavori e appassionati del gioco più bello del mondo. Sono fiducioso che questo sia solo il primo passo di un percorso che coinvolgerà tutte le altre Regioni”.

LND Agorà

Non era mai successo negli oltre sessant’anni di vita della Lega Nazionale Dilettanti. Già questa notizia basta per far capire la portata dell’iniziativa. A Lanciano Fiera nel tardo pomeriggio delle prime due giornate di evento l’idea suggestiva di LND Agorà è diventata realtà. Agorà è un concetto che evoca l'idea di uno spazio aperto e inclusivo dedicato al calcio, simile all'agorà dell'antica Grecia dove i cittadini si riunivano per discutere e partecipare alla vita pubblica. Un gesto di coraggio che conferma come la LND sia un vero e proprio laboratorio di idee. Più di 110 delegati in rappresentanza di tutta l’Italia della Lega Nazionale Dilettanti, Presidenti, Consiglieri, Delegati Provinciali, Distrettuali e Zonali oltre ai Segretari si sono confrontati per costruire un futuro migliore negli interessi delle società sportive affiliate. La riforma dello sport, l’abolizione del vincolo dei giocatori e tanti altri temi che stanno cambiando in profondità il calcio generano nuovi scenari per le società che chiedono il sostegno delle istituzioni. La Lega Nazionale Dilettanti ha risposto alle sollecitazioni con i fatti, come sempre, con quello spirito di servizio che ha reso la LND la famiglia del calcio più grande d’Europa.