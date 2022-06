I tifosi scatenati sui social: “Maradona in tribuna per Italia-Argentina”. La foto diventa virale

Nelle ultime ore uno scatto condiviso su Twitter degli spalti durante la Finalissima tra Italia e Argentina a Wembley è diventato virale. Nella foto, infatti, tantissimi tifosi hanno intravisto la figura di Diego Armando Maradona in mezzo alla folla che guardava la partita. "Il Diez è vivo, Diego era a Wembley, non poteva non seguire la sua Argentina", è la frase diventata virale per lo scatto insieme a "elijo creer" ovvero "scelgo di credere".