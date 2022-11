Maradona, morte di un fuoriclasse napoletano

E' come se nulla fosse cambiato, eppure il tempo è volato via, malinconicamente, ma non c’è quasi mai stata la possibilità di pensare che Diego veramente non ci sia più. Erano le cinque e mezza del pomeriggio in Italia, le tredici e trenta in Argentina, chissà quante ore in più o in meno nei vari fusi dell’universo intero, quando un cellulare fermò il football e pure il mondo per avvisare che il Barba era intervenuto dall’alto ed aveva convocato a sè il Genio: chiunque ami il calcio, e mica solo quello, dev’essere rimasto sospeso nel frastuono dell’anima, perché con Diego Armando Maradona, in quel 25 novembre del 2020, sparivano i sogni e pure le favole, si sgretolava un’epoca “ribelle” e s’avvertiva un vuoto dolente, consapevoli che nulla sarebbe stato come prima. Sono trascorsi 731 giorni - non è chiaro se rapidamente o con la lentezza scandita dal fermo immagine della memoria che in ognuno scova sempre qualche diapositiva di repertorio - e la sua assenza s’è trasformata nella sua presenza nei vicoli di Napoli e nelle fragorose invocazioni al cielo dell’Argentina, perché Diego è in uno stadio ch’è sempre stato suo e che ora gli appartiene eternamente, è nei racconti e nelle rievocazioni, è nel rimpianto, è un’ombra - se non fosse retorica si direbbe un angelo - che s’avverte in quella città che gli è devota, che lo elesse a re e poi nel culto del suo talento l’ha elevato a divinità con la processione a Fuorigrotta di migliaia di persone, con quel fiume di gente ai murales trasformati in sagrati per pellegrinaggi a cui è impossibile sottrarsi. Sarebbe semplice e persino offensivo ridurre Maradona a simbolo “solo” d’un settennato, paladino d’una rivolta calcistico-sociale, totem di una felicità che sa di scudetti, di Coppe Italia e Coppa Uefa, di gol, diavolerie, capolavori e miracoli rimasti incollati alle pareti di Napoli che la Mano de Dios non ha mai smesso di sentirla posata sul proprio capo, anche negli attimi più tristi e deprimenti vissuti esclusivamente in un’ora e mezza di baldoria.