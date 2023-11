Maradona, spunta un video mai visto: le immagini inedite commuovono i tifosi

A distanza di tre anni dalla morte di Diego Armando Maradona , è tornato alla luce uno straordinario video di repertorio sul Pibe de Oro che ha già commosso i tifosi argentini e non solo. Il video è stato pubblicato sui social da un utente, JoniD il nickname usato su X-Twitter , che ha scritto una dedica piena di commozione: "Tre anni dopo la morte di Maradona, condivido le immagini esclusive registrate da mio padre, Alfonso Domínguez, dallo Stadio Azteca il 29 giugno 1986. Un ricordo indelebile della finale dei Mondiali tra Germania e Argentina".

Il video inedito di Maradona al Mondiale '86

L'inedito video inquadra Maradona durante gli ultimi istanti di Argentina-Germania Ovest, finale del Mondiale del 1986 in Messico. La ripresa sarebbe stata girata dal padre dell'utente, presente quel giorno in tribuna. Immagini straordinarie del fuoriclasse a cui è stato intitolato lo stadio del Napoli, che mostrano un Diego completamente a suo agio mentre abbraccia i compagni e gioca con il pallone a bordo campo. Ciò che colpisce è soprattutto la sua tranquillità, la serenità con cui palleggia nonostante sia "il minuto 44 del secondo tempo", come scrive l'autore del video sui social, con il risultato della partita sul 3-2. A pochi secondi dalla gloria eterna.