"Maradona l'hanno ammazzato", il figlio fa nuove sconvolgenti rivelazioni

Diego Armando Maradona Junior ospite a Verissimo per ricordare il padre Diego Armando, scomparso più di tre anni fa. Una scomparsa ancora tutta da chiarire, tanto che c'è una causa in corso. Senza troppi giri di parole il figlio de El Pibe de Oro ha affermato: "Ce l'hanno ammazzato, papà poteva salvarsi. L'hanno lasciato al suo destino quando invece poteva salvarsi". E poi: "Non ho accettato ancora fino in fondo questa perdita e non credo che l'accetterò mai. Non era il momento giusto e non è stato giusto vederlo morire così. Non è stato giusto il fatto che io non sia potuto andare in Argentina quando lui è stato male". Maradona Junior era infatti ricoverato in ospedale per Covid quando ha appreso la tragica notizia. "Poco prima di morire, papà aveva subito un intervento alla testa. Un'operazione programmata da tempo, ma niente di grave. Dopo l'operazione stava bene, rideva e scherzava. Io ho fatto una promessa: fino all'ultimo giorno della mia vita lotterò per avere giustizia".