Patrizia Pellegrino ricorda Maradona: "Un martello, cosa è successo tra di noi"

Patrizia Pellegrino è tornata a parlare del suo flirt con Diego Armando Maradona, risalente agli anni Ottanta. "Aveva appena vinto lo scudetto con il Napoli, lo premiai insieme a Gianni Minà. Cominciò a chiamarmi ad ogni ora del giorno per invitarmi a uscire, un martello. Un paio di volte ci sono andata, sperava nel dopocena, invece gli ho dato buca. Mi attirano gli uomini alti, eleganti, di classe e lui non lo era", ha ricordato la soubrette al Corriere della Sera. El Pibe de Oro non è stato l'unico a corteggiare la Pellegrino, ci sono stati altri calciatori la cui identità è top secret. "Ma è una categoria orrida, con loro non si parla che di calcio, auto, sport, io cerco la cultura, il ragionamento", ha sentenziato Patrizia.