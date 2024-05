Pallone d'oro di Maradona: gli eredi provano a bloccare l'asta

Gli eredi di Diego Armando Maradona cercheranno di frenare l'asta che metterà in vendita il pallone d'oro vinto dal fuoriclasse argentino nel 1986 come miglior giocatore del mondiale, e recentemente ritrovato dopo essere scomparso. La figlia Gianinna e l'ex moglie Veronica Ojeda, sostengono che il trofeo è stato rubato e che l'attuale proprietario non ha la potestà di venderlo.