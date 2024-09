"Maradona ha messo Ricky Martin nel bagagliaio dell'auto": il racconto della moglie

Claudia Villafane ricorda la vita insieme a Diego Armando Maradona

Durante l'intervista è stato impossibile non parlare della vita di Claudia Villafane accanto a Diez. "Non è stato facile avere una vita pubblica ed essere esposta continuamente alle critiche, ma ho sempre cercato di prenderla con calma, perché non ero io la protagonista, ma solo quella che accompagnava in quel momento suo marito e poi le figlie, ma sempre un passo indietro", ha detto. Non ha però nascosto che alcune cose "continuano a farmi male. Per fortuna continuano a non scherzare con i miei nipoti perché sono giovani. Mi fa male che Benjamín, figlio di Gianinna e Sergio Kun Agüero, legga cose che non sono vere, ma per fortuna lui chiede e si possono fugare i dubbi". E poi: "Quello che mi fa arrabbiare è che di lui e di tutte le persone famose dicono cose che non sanno, questo è quello che mi dà più fastidio. La libertà di stampa esiste e si può dire quello che si vuole, ma senza offendere e senza inventare. Mia madre ha sofferto molto e le ho detto di non credere a tutto quello che dicevano".