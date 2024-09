Morte Maradona, slitta il processo: sanitari accusati di "potenziale negligenza"

Serve ancora tempo per fare luce sulla morte di Diego Armando Maradona, la leggenda dell'Argentina e del Napoli . Il processo contro gli operatori sanitari, colpevoli per l'accusa di una "potenziale negligenza" che avrebbe causato il decesso, è stato rinviato all'11 marzo del prossimo anno . Lo hanno riferito i media argentini.

Maradona, la morte fa discutere

La prima udienza era in programma, in teoria, a ottobre. La morte dell'ex stella calcio mondiale, avvenuta il 25 novembre del 2020, continua a far discutere, e non poco, tanti appassionati di sport e di calcio in particolare in Sudamerica, anche se sono trascorsi quasi quattro anni da quel terribile giorno.