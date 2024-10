La salma di Maradona sarà trasferita: presto un mausoleo in suo onore

Un progetto pieno di speranza ed emozioni sta per diventare finalmente realtà. Dalma Maradona , la figlia più grande di Diego Armando Maradona , ha annunciato in un'intervista con Angel de Brito la creazione di un mausoleo dove verranno finalmente trasferite le spoglie di suo padre. Situato nel prestigioso quartiere di Puerto Madero a Buenos Aires, questo monumento non sarà solo un luogo di riposo eterno per il leggendario calciatore, ma anche uno spazio in cui i fan potranno rendere omaggio al loro idolo. L'annuncio di Dalma Maradona arriva in un contesto particolarmente delicato, nel pieno del processo in corso contro gli operatori sanitari che si sono occupati di Diego nei suoi ultimi giorni di vita.

A Buenos Aires un mausoleo a Diego Armando Maradona

"Vogliamo che il memoriale sia pronto entro il 30 ottobre, che è il compleanno di papà", ha detto Dalma per poi aggiungere: “È un regalo che vogliamo fare a lui e a tutti i fan e tifosi che sono parte fondamentale di questa storia”. La posizione esatta del mausoleo è già stata confermata sull'iconica Huergo Avenue. La decisione non è stata casuale, poiché il sito punta a diventare un punto di incontro per tutti gli appassionati de El Pibe de Oro. "Nulla di simile è mai stato fatto nel cuore della città per uno come lui. Sappiamo che sarà complicato, ma siamo determinati a vedere questo progetto diventare realtà", ha chiarito Dalma per poi precisare che i biglietti per il mausoleo saranno completamente gratuiti per gli argentini. "Riteniamo che sia giusto che coloro che ammiravano di più mio padre abbiano un accesso senza barriere al luogo", ha ribadito.